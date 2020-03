Calciomercato Juventus, Bonucci nel mirino del City: sostituirà Stones

Calciomercato Juventus, Bonucci è un obiettivo del Manchester City: arriverà l’assalto per il vice-capitano dei bianconeri

Calciomercato Juventus – Bonucci | “Stones out, Bonucci in”. E’ questo ciò che titolano in prima pagina e direttamente dall’Inghilterra. I colleghi di Daily Express sono chiari, Leonardo Bonucci è un obiettivo numero uno per il Manchester City. Il club di Pep Guardiola ha messo nel mirino il calciatore della Juventus, noto per essere un difensore dai piedi buoni e da un carisma di un certo livello. E’ per questo che il tecnico spagnolo continua a seguirlo, vedendolo adatto al suo gioco. Il calciomercato potrebbe trovare uno scenario tutto nuovo da qui in avanti, a seguito dello stop dei campionati arrivato dopo l’allarme Coronavirus. All’interno di questo, potrebbe essere protagonista l’asse Inghilterra-Italia, con il filo diretto tra Manchester City e Juventus. Il club di Guardiola fa sul serio e tenterà un vero e proprio assalto verso Bonucci. A quel punto ci sarà da capire quanta resistenza opporranno da Torino, se dovesse arrivare un’offerta di un certo livello economico.

Ultime Juventus, nuovo addio per Bonucci? Un’offerta irrinunciabile potrebbe far vacillare club e calciatore

Potrebbe essere seriamente addio tra Juventus e Bonucci, il motivo riguarda la Premier League e l’idea di Josep Guardiola. Sì, perché il tecnico ex Barcellona sembra fare sul serio. Il club inglese avrebbe dichiarato al difensore John Stones le proprie intenzioni: il Manchester City non vede più spazio per lui nel futuro della società ed è per questo che tenterà di rinforzarsi, andando a prelevare nuovi assi per la propria difesa. Nella linea a quattro, dopo aver prelevato Joao Cancelo nello scorso anno, è pronto al nuovo tentativo in casa Juve, che porta al nome di Leonardo Bonucci. Il tecnico lo segue ormai da tempo, questa volta tenterà l’assalto definitivo, per portare il numero 19 in Premier League.