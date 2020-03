Calciomercato Inter, Sensi: nessun dubbio per il riscatto, ma il Barcellona non molla

Calciomercato Inter, Marotta è sicuro: a fine stagione arriverà il riscatto di Sensi

Calciomercato Inter – Sensi | La società nerazzurra progetta il proprio futuro e, l’idea per il centrocampo, è ben chiara in casa Inter. Ci sono tutte le intenzioni di rispettare l’accordo verbale che c’è con il Sassuolo, per il riscatto di Stefano Sensi. I nerazzurri, nella scorsa estate, si erano fissati all’interno dello stesso accordo, la possibilità di riscattare il calciatore di proprietà del club emiliano. L’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, nei contatti diretti con Giovanni Carnevali, avrebbe già fatto intendere di non avere dubbi per il futuro di Stefano Sensi. Nonostante un periodo complicato vissuto per un lungo periodo nella stagione, non ha dubbi l’Inter verso il proprio numero 12. Il calciatore verrà riscattato al margine della stagione.

News Inter, Sensi definitivamente nerazzurro a fine stagione, ma occhio al Barcellona: i catalani non mollano la presa

Sta lavorando da casa, così come tutti i suoi compagni. Niente Appiano Gentile e campo, smart working per i tesserati di Serie A, che si allenano in attesa di capire come andrà a svolgersi e quando si tornerà in campo, auspicando una presta ripresa, scongiurando l’allarme Coronavirus. Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttomercatoweb, nelle casse del Sassuolo arriveranno i 20 milioni di riscatto per Stefano Sensi, che si sta allenando in questi giorni, in continuo contatto con lo staff medico dell’Inter. Sta recuperando dall’infortunio, direttamente da casa sua. A fine stagione arriverà il riscatto, ma occhio sempre all’interesse del Barcellona per quel che riguarda il calciomercato. Sì, perché il club catalano vedrebbe ancora in lui un’idea per il futuro. Ancora contatti vivi con l’Inter e anche con l’entourage del calciatore. E’ per questo che toccherà attendere: prima il riscatto e poi si capirà di più sul futuro del centrocampista.