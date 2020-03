Calciomercato Inter: per Lautaro Martinez c’è l’accordo con il Barcellona

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez verso il Barcellona. Dalla Spagna sono certi: c’è l’accordo

Calciomercato Inter – Lautaro Martinez | Arrivano nuove interessanti notizie in chiave mercato, per il club nerazzurro. Dalla Spagna sono certi: il Barcellona avrebbe in mano l’accordo per Lautaro Martinez. E’ la notizia che tirano fuori i colleghi di Sport, con le voci spagnole che continuano ad alimentarsi per il ‘toro’ argentino, sempre più accostato al club blaugrana. Il calciatore dell’Inter potrebbe dire addio alla Serie A e all’Italia dopo soli due anni, a seguito di una vera e propria consacrazione nell’ultima annata interista. Sì, perché questa stagione – al momento interrotta – lo ha reso l’oggetto del desiderio dei diversi club europei. Tra i top, c’è sicuramente il Barcellona del connazionale Lionel Messi, pronto a formare un attacco appunto, proprio con il numero 10 del club.

Ultime Inter, Lautaro Martinez ai saluti: il suo entourage sarebbe d’accordo con il Barcellona già da dicembre

Il Barcellona avrebbe convinto Lautaro Martinez al passaggio in Spagna, per la prossima stagione. Non è l’unico osservato in casa nerazzurra, ma in mano già ci sarebbe l’accordo per l’argentino e l’affare potrebbe, ben presto, essere messo a segno. Il suo entourage e il club catalano sarebbero d’accordo sin dal mese di dicembre, e l’affare si farà a prescindere dalla permanenza o meno di Luis Suarez. Il sogno del calciatore sarebbe quello di giocare con Lionel Messi ed è su questo che il club blaugrana avrebbe fatto leva. Sul calciatore dell’Inter ci sarebbe il forte interesse di Chelsea e Manchester City, ma il toro avrebbe già fatto conoscere la propria preferenza: c’è solo il Barcellona nelle sue idee, in caso di addio all’Inter.