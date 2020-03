Ultime Juve, cambia il calciomercato per Paratici

Coronavirus Italia calciomercato Serie A NBA Paratici | Fabio Paratici, chief football officer della Juventus, è intervenuto a Tuttosport in vista della prossima stagione e del calciomercato. Per il dirigente bianconero tutto cambierà ed è anche inevitabile. Forte crisi a causa dell’emergenza Coronavirus per i club e il mondo del calcio, cambierà dunque il calciomercato. Niente più cifre folli, ma tanti scambi in stile NBA. Molti club in difficoltà già a tenere a galla la propria rosa, difficile pensare che sarà il solito mercato, anzi, forse sarà il più povero degli ultimi 10 anni.

Calciomercato Juve, le parole di Paratici sul fufturo

Il direttore sportivo della Juve fa il punto della situazione riguardo a quel che sarà il prossimo calciomercato, ipotizzando tanti scambi nella prossima sessione estiva, proprio come capita nel grande basket americano, in NBA.

“Ci saranno molti scambi a causa di questa crisi, questa situazione ci avvicinerà molto al mondo della NBA. In Germania alcuni club possano beneficiare della generale situazione di crisi in virtù di un’economia sottostante più solida di altre.

Sarà un mercato tutto da scoprire, anche perché è inevitabile che sarà più povero a seguito di questa crisi, prevedo che potrebbero esserci quindi più scambi. Ci sarà un notevole calo nei prezzi dei calciatori, anche perché il problema è globale e non riguarda soltanto noi. Importantissimo sfruttare le giovani risorse del vivaio”.