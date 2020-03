Notizie Juventus, Agnelli: “Coronavirus minaccia esistenziale”

Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell’ECA, ha spedito una lettera a tutti i membri dell’associazione, descrivendo le conseguenze sui grandi club dell’emergenza scaturita dalla diffusione covid-19.

Ultime Juventus, le parole del presidente bianconero

Mentre si discute del rientro in campo, o meglio, di possibili misure da adottare nel caso ciò non sia possibile, i grandi club europei si trovano a dover far fronte alla crisi anche dal punto di vista economico. Ecco le parole del presidente dell’European Club Association, Andrea Agnelli: “Visto che il calcio è fermo, lo sono anche le entrate delle nostre società, da cui dipendiamo per pagare i giocatori, il personale e tutte e altre spese. Stiamo affrontando una minaccia per la nostra esistenza. Nessuno è immune ed essere tempestivi è fondamentale. Il sistema calcio non ha mai affrontato una sfida del genere, è sicuramente la più grande per il nostro gioco“.

