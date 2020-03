CONI, Malagò: “Sempre contrario al Decreto dignità”

Coronavirus, la soluzione è aprire al betting? Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato anche del Decreto Dignità come riportato da Gazzetta:

“Io ero già contrario perché queste norme avrebbero indebolito i club italiani. In Europa non esiste per nessuno questa legge. Se si mettono in cassa integrazione i dipendenti, se si interrompono i versamenti fiscali e si sospendono i mutui, vuol dire che è emergenza. E ritengo giusto che si provi a puntare su qualcosa che non abbiamo ottenuto. Come appunto la vicenda del divieto delle sponsorizzazioni e della pubblicità delle società di betting”.

Ultime Serie A: la soluzione è ri-aprire al betting?

In effetti l’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio, in poche settimane, lo sport mondiale e anche il calcio.

Per questo la Federcalcio sta valutano come salvare il calcio. Deloitte, società di consulenza internazionale, è stata chiara: bisogna correre ai ripari, perché si stimano perdite comprese tra i 200 milioni (in caso di ripartenza del campionato) ed i 720 milioni di euro se si fermasse tutto.

Tra i punti per ottenere maggior finanziamenti c’è la riapertura al betting. Nell’ottobre 2019 il “Decreto Dignità” (fortemente voluto dall’esecutivo gialloverde), per la parte legata alle scommesse sportive, è diventato operativo, costringendo i principali operatori del settore a rinunciare a fare pubblicità in tv, comunicazione digital sui social media e soprattutto sponsorizzazioni nel mondo del calcio. L’idea è sicuramente positiva, ma è anche vero che rischia di essere tardiva.