Calciomercato Parma, Giovinco può tornare

Calcio mercato Parma Giovinco Faggiano | Sebastian Giovinco, ex attaccante di Juventus e Parma, ha lasciato nel 2015 l’Italia per approdare a Toronto, dove nella MLS è diventato una stella e ha ricevuto anche un contratto con cifre da capogiro. Intanto, nel mercato di gennaio, il calciatore è stato vicino al ritorno in Italia. Dallo scorso anno all’Al-Hilal Riyad in Arabia Saudita, ora ha un contratto in scadenza nel 2021, ma punta tornare almeno in estate. A rivelare la trattativa con il Parma è stato il ds Faggiano, che ci ha provato dal momento che Gervinho è stato ad un passo dall’addio per approdare in Qatar. Queste le parole del direttore sportivo a Gianlucadimarzio.com:

“A gennaio volevo Giovinco e abbiamo avuto anche una telefonata, ma non c’erano le possibilità economiche per acquistarlo e dovevamo capire che fare con la situazione Gervinho”.

Ultime Parma, le parole di Giovinco sul ritorno in Italia

Intanto, il calciatore ha davvero voglia di tornare all’età di 33 anni nel suo paese e magari proprio al Parma, dove ha vestito la maglia degli emiliani dal 2010 al 2012, segnando 23 goal. In quel periodo Sebastian si è guadagnato la maglia della Nazionale italiana e con lo slittamento di un anno a Euro2020 ora vuole provare a sorprendere anche il CT Mancini: “L’unico modo per ottenere una chiamata è tornare in Italia e fare qualcosa di veramente grande lì, devo sorprendere tutti. Ad oggi la Nazionale è tornata ad avere un’identità. Ho voglia di tornare e chiudere in Italia la carriera”.