Calciomercato Napoli, Zielinski rinnova | Piotr Zielinski si è preso il Napoli in questa stagione e ha portato gli occhi delle big ad interessarsi a lui. Il futuro, però, potrebbe essere ancora a tinte azzurre in quanto il club di De Laurentiis sta puntando forte sul rinnovo del contratto del centrocampista polacco.

Calciomercato Napoli, Zielinski rinnova con clausola

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermato sul futuro di Piotr Zielinski, con il contratto in scadenza nel giugno 2021. Secondo il quotidiano il Napoli sta pensando di prolungare il contratto di Zielinski fino al 2025 nonostante le sirene estere che arrivano verso Castel Volturno. La volontà del calciatore è quella di restare in azzurro anche se il mondo del calciomercato è in costante evoluzione. A 27 anni ha iniziato il percorso di completamento della maturazione e potrebbe decidere di cambiare aria ma sente che il suo percorso al Napoli non è completo. Ecco perché De Laurentiis sta parlando costantemenre con il suo procuratore per siglare il nuovo accordo. Cifre più alte per convincerlo a firmare: dall’attuale stipendio di 1,8 milioni annui, Zielinski arriverà a guadagnare 2,8 milioni fissi più bonus per un totale di 3,5 milioni. Poi si cambierà la clausola rescissoria.

Zielinski, clausola vicina ai 100 milioni

Cambierà, dunque, anche la clausola rescissoria del centrocampista polacco. Quella attuale è stata stipulata nel 2016 e ha il valore di 65 milioni di euro. La prossima, stando al Corriere dello Sport, aumenterà sensibilmente e toccherà i 100 milioni di euro. Clausola che servirà per tenere a bada le tentazioni del mercato o per guadagnare una cifra entusiasmante per le casse azzurre.