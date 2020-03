Calciomercato Juventus: Marcelo dal Real Madrid?

Calciomercato Juventus: Marcelo può arrivare

Ultime Juventus: colpo possibile dal Real Madrid. Come riportato da Marca, i bianconeri sarebbero interessati a mettere sotto contratto il calciatore del Real Madrid.

Il nome buono per la corsia di sinistra potrebbe essere quello di Marcelo Vieira, tra l’altro amico di Cristiano Ronaldo.

Nell’attesa che riprenda il calcio giocato, l’attenzione dei club e degli appassionati si sposta sulle possibili mosse di mercato per la prossima stagione.

I campioni d’Italia sarebbero tornati sulle tracce di Marcelo. Il brasiliano in Spagna ha un contratto fino al 2022 con i blancos.

Tuttavia in questa stagione, complice alcuni infortuni, non ha trovato la giusta continuità in squadra anche per l’arrivo del giovane Mendy dal Lione.

Ultime Juve: Ronaldo sponsorizza Marcelo

Sarri vorrebbe fare del brasiliano il suo regista arretrato e a Torino, per lui lui sarebbe pronto un contratto di 4 anni. A spingere per un possibile arrivo di Marcelo in casa bianconera anche l’ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo, che da sempre ne sponsorizza le qualità in campo e fuori. Prima dello stop imposto dalla pandemia, era già previsto un incontro fra rappresentanti della Juve e quelli del Real per discutere del possibile arrivo del terzino. La trattativa dovrebbe esser ripresa appena possibile, magari con uno scambio.