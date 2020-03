Notizie Milan, Donnarumma: “Darò tutto me stesso per questa maglia”

Ultime Milan | Gigio Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero. Le indiscrezioni circa un possibile divorzio in estate ed un passaggio al Chelsea continuano a far rumore.

Ultime Milan, Donnarumma resta?

Il club inglese studia attentamente la situazione e le possibili strategie da adottare per strapparlo al Milan. In serata il numero 99 ha parlato durante una conversazione a distanza coi tifosi che sarà trasmessa domani giurando fedeltà al club rossonero.

“I colori rossoneri per me significano tanto perché sono cresciuto qui. Fin da bambino sono stato tifoso del Milan e non posso fare altro che dare tutto me stesso per questa maglia. Il primo obiettivo resta lo stesso, ovvero quello della società. Noi abbiamo un obiettivo che ci poniamo dall’inizio della stagione. Per quanto riguarda quello personale è di dare sempre il massimo e cercare di prendere meno gol possibili.