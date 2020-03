Serie A, ultime Napoli: scontro tra De Laurentiis-Marotta sull’emergenza Coronavirus

Coronavirus Italia Serie A De Laurentiis Marotta | Tante le discussioni tra i dirigenti di Serie A nelle ultime ore. Nella giornata di ieri, si è tenuto il Consiglio in Lega in video conferenza riguardo il futuro della Serie A. Nessuna decisione è stata ancora presa, solo tante ipotesi e la possibilità di una prossima stagione a 22 squadre. Spaccatura totale tra i club, c’è chi vuole ripartire e chi pensa che farlo in ritardo rovinerebbe non solo questa stagione ma anche la prossima. Intanto, l’Inter, nelle ultime ore, ha dato il via libera ai suoi calciatori per tornare in patria dalle proprie famiglie. Questo non ha fatto felice molti presidenti che spingevano per la ripresa degli allenamenti nelle prossime settimane. Infatti, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, appoggiato anche dal suo caro amico Lotito, ha criticato la scelta fatta dai club, tra questi anche l’Inter e la Juventus.

Ultime Inter: Marotta risponde a De Laurentiis dopo la critica, Lotito schierato con ADL contro Inter e Juve

Poca accortezza nel lasciar partire i calciatori secondo i presidenti di Napoli e Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, pare ci sia stato proprio uno scontro verbale tra ADL e Beppe Marotta dell’Inter riguardo la questione. Il numero uno del club partenopeo, appoggiato da Lotito, ha ribadito nei confronti di Inter e Juve come non fosse da imprenditori consentire a propri dipendenti il permesso di andare a raggiungere le famiglie all’estero. Intanto, Marotta, che si è sentito chiamato in causa, ha risposto dicendo che scelta dell’Inter è stata presa seguendo iò decreto del Governo e le norme emanate dalla Regione Lombardia.