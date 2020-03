Oroscopo di domani 26 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 26 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Testa un po’ altrove, questi sono giorni in cui sei molto distratto e anche nervoso. Stai lontano dalle provocazioni, non serviranno.

Toro. Agitazione oggi, potreste trovare accese discussioni nella tua relazione. Venere proteggerà e sosterrà tutti i rapporti che sono appena cominciati.

Gemelli. Venere nel vostro segno nei prossimi giorni, questo alimenterà la tua voglia di amore e situazioni che ti fanno sentire a casa, di famiglia. Ben presto riceverai un messaggio assai gradito.

Cancro. Momenti di riflessioni per te, questi sono giorni ideali per riflettere e ripartire. Ti consiglio di stare lontano dalle cose che non ti fanno bene, è un momento dove innervosirti non serve.

Leone. Difficoltà sul lavoro, i vostri commenti, spesso anche molto pungenti, vi metteranno in disaccordo con i colleghi. Per i sentimenti tocca aspettare l’arrivo di aprile per maggiore chiarezza sugli stessi.

Vergine. Sei molto distratto ultimamente e questo ti reca molta confusione. Hai la testa da un’altra parte. Questa sarà una serata tranquilla, molto importante per chi dovrà chiarire qualcosa all’interno della coppia.

Oroscopo Paolo Fox 26 marzo: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo è un momento in cui dovrai aiutare qualche tuo familiare. Il mese di aprile si avvicina e i contrasti della tua vita pure. Progetti a lungo termine partiranno proprio nel mese successivo.

Scorpione. Momento di riflessione per te, anche in vista del futuro. Non alimentare le discussioni, in particolar modo quando arriverà il week-end: alcune tensioni potresti non sopportarle.

Sagittario. Ci saranno delle spese impreviste, guasti tecnici possono essere sempre dietro l’angolo considerando l’enorme sfruttamento dei dispositivi che utilizzate in questi giorni. Se è un momento critico per tutti, lo è particolarmente per voi. Venere in opposizione, occhio alle discussioni.

Capricorno. Problemi di coppia in arrivo, ma vi dovete rendere conto che a volte dipende anche da voi. Invece di andare sempre in contrasto, vi consiglio di tendere la mano verso l’altra persona.

Acquario. Chiusi alcuni rapporti di lavoro, che vi hanno stressato troppo in quest’ultimo periodo. Mantenete la calma, vi servirà per ripartire e sarà fondamentale averne.

Pesci. Qualche vecchia storia vorreste riprenderla in mano, sarà importante parlare chiaro. Aprile, il mese che verrà, vi metterà spalle al muro: non potrete più rimandare le vostre scelte.