Notizie Milan: Ibrahimovic pronto al ritiro

Ultime Milan, Zlatan Ibrahimovic potrebbe dire basta a fine stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante svedese se n’è andato in Svezia dopo essersi assicurato di non avere il coronavirus.

La punta vive in maniera non blindata ma il problema non è questo: vicino a Stoccolma, nella sua tenuta, Zlatan ha spazio per allenarsi, correre e vivere quasi normalmente.

L’attaccante si allena senza problemi, forse farebbe fatica a rientrare in corsa non tanto per l’età, ma per via del fisico potente e pesante. La preoccupazione è restare in forma.

Questa sosta è stata per lui una opportunità, dato che il Milan aveva deciso di chiudere i cancelli di Milanello già prima del grande caos. Quindi Ibra ha aspettato e poi ha preso il volo prima che l’ultimo gate si chiudesse. La Svezia è un paese per consuetudine e cultura aperto, ma il coronavirus ha travolto qualsiasi cultura. L’esigenza primaria era quello di tornare dai suoi familiari.

Ad oggi, tuttavia, il secondo problema per il fuoriclasse svedese è capire che cosa vuole fare della sua carriera. Ibra sente molto spesso Zvone Boban, il manager licenziato, e non è certo di voler continuare a stare al Milan.

Ultime Milan: manager con Raiola?

Il rossonero, non ha bisogno di soldi, non ha bisogno di fama, ha bisogno di un progetto che al momento è congelato. Si è parlato di incontri con l’amministratore delegato unico Gazidis, che però causa coronavirus non c’è stato. Per lo svedese presto un possibile futuro da manager al fianco di Mino Raiola.