Notizie Napoli, Mirabelli: “Volevo Milik al Milan, è formidabile”

Notizie Napoli, Mirabelli voleva Milik al Milan | Presente al Napoli, futuro incerto ma il passato poteva essere al Milan. Arkadiusz Milik sarebbe potuto essere il centravanti rossonero durante l’esperienza di Massimiliano Mirabelli in rossonero. L’ex dirigente del Milan ha parlato del suo vecchio pallino come rimpianto di mercato.

Mirabelli: “Volevo Milik al Milan”

In un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, Massimiliano Mirabelli ha parlato dell’esperienza al Milan e di Arkadiusz Milik come suo pallino.

“Dai tempi dell’Inter Milik era un mio pallino. Quando ero al Milan avrei voluto prenderlo, lo conosco molto bene. Andando al Napoli ne ha guadagnato in termini di carriera e il suo valore è cresciuto molto anche se è tutto più complicato adesso. E’ un giocatore molto importante. Mi auguro per il Napoli che non vada via perché è un attaccante di fascia alta e giocherebbe titolare in qualsiasi club”.

Notizie Napoli, Milik in bilico

Il futuro di Arkadiusz Milik è in bilico. Con il Napoli ha il contratto in scadenza nel 2021 e attualemente non ci sono gli accordi per un rinnovo. Richiesta e offerta distanziano di parecchio e il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di mettere in vendita l’attaccante polacco per puntare su altri profili. Trovato l’accordo con Dries Mertens e formalizzato l’acquisto di Andrea Petagna, il Napoli potrebbe puntare su Andrea Belotti come nuovo attaccante.