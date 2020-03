FIFA, calciomercato esteso a gennaio: la possibile decisione della Federazione

Tweet on Twitter

FIFA, decisione in arrivo per il calciomercato: esteso fino a gennaio

FIFA – Calciomercato fino a gennaio | Il calcio vorrà provare a ripartire, auspicando una veloce ripresa dell’interno panorama mondiale. Cominciano a venir fuori le prime idee su quando e come si riprenderanno le attività sportive e le manifestazioni calcistiche, dopo lo stop arrivato prima per i campionati, poi di Champions League ed Europa League e infine anche per Euro 2020, rinviati ufficialmente al 2021.

L’emergenza Coronavirus starebbe però adesso spingendo anche ad ulteriori decisioni da parte della FIFA. L’idea sarebbe quella di aprire la sessione di mercato ed estenderla fino a gennaio 2021, per dare la possibilità ai club di tutto il mondo di piazzare colpi non solo nella piccola fetta di tempo che resterà al margine di una stagione, che sembra potersi concludere anche a luglio inoltrato.

FIFA, la decisione di estendere il mercato fino a gennaio: i club avranno modo di risollevarsi e costruire la squadra in più tempo

Inevitabilmente va a bloccarsi anche il calciomercato assieme allo sport e la FIFA, stando a quanto rivelato dai colleghi di Telegraph, starebbe pensando di adottare questa soluzione del calciomercato esteso fino a gennaio. Potrebbe dunque essere prolungata la sessione, dando ai club un incentivo per andare a spendere anche dopo l’estate. Qualche dirigente avrebbe già dato il proprio appoggio al possibile scenario inedito per il calcio, così da garantire al sistema calcio la possibilità di ripartire.