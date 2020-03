Calciomercato Roma: Florenzi, il suo futuro è tutto da scrivere

Ultime Roma, Florenzi pronto al ritorno? Come riportato dal Corriere dello Sport, il tampone è risultato negativo per l’ex capitano della Roma, ma il suo club è stato quello più colpito dell’intero campionato spagnolo con un terzo della rosa positiva.

Lo stop ai campionati non ha di sicuro aiutato Florenzi a convincere in Spagna dopo un mese di prestazioni altalenanti.

Per questo motivo il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Di sicuro non resterà a Valencia, dove la sua esperienza è praticamente già finita. Tre presenze nella Liga, una in Champions League e una in Copa del Rey, mai una gara intera per un prestito che si concluderà il 30 giugno.

Ultime Roma: la ipotesi per Florenzi

Gli scenari ora sono molteplici, compreso quello alla Roma. A gennaio lo aveva cercato anche l’Atalanta, Gasperini avrebbe voluto aggiungere esperienza nella squadra rivelazione della Champions, ma il difensore aveva preferito andare lontano. Ci sarebbe anche la Fiorentina con Pradè, che lo conosce molto bene. Contrattualmente rientrerà alla Roma, ma lo spazio per lui, con questo allenatore, sembra ristretto. Florenzi valuterà altre soluzioni, sia in Italia che all’estero.

Per favorire una sistemazione adeguata Alessandro probabilmente dovrà spalmarsi l’ingaggio che ora percepisce da 3 milioni d ieuro compresi bonus, con durata fino al 2023.