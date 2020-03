Calciomercato Juventus, Pedro è un’idea concreta: spagnolo via dal Chelsea

Calciomercato Juventus: Pedro, Paratici lo mette sul taccuino

Calcio Mercato Juventus Pedro | Il mercato di Serie A non si ferma mai, e le squadre del nostro campionato stanno approfittando di questo “stop” per continuare con i sondaggi e con le avance. In estate ci sarà tanto da fare e tanto su cui lavorare, soprattutto per le big che vogliono rinforzarsi ancora di più. Periodo ancora preliminare, ma che può essere decisivo per quanto riguarda le occasioni a parametro zero e partenze certe di alcuni giocatori. Occhi puntati soprattutto sul Chelsea, dove Pedro sembrerebbe intenzionato a partire: “A fine stagione andrò via dai Blues, il mio contratto scadrà a giugno”.

Parole importanti per l’attaccante spagnolo, e che rappresentano una vera e propria occasione per le big italiane. La Juventus in particolare potrebbe affondare il colpo, vista anche la permanenza per nulla certa di Bernardeschi e Douglas Costa. A riportare la notizia cm.it.

News Juventus: anche Lazio e Inter pensano a Pedro

Pedro potrebbe essere un rinforzo molto importante per la Juventus, vista soprattutto qualità ed esperienza per dell’ex Barcellona. Attenzione però ad un possibile duello di mercato: anche la Lazio e l’Inter stanno pensando al giocatore, e chissà che in estate non ci possa essere uno scontro.