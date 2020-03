Calciomercato Inter: Perisic, il Bayern offre un giocatore per il riscatto

Calcio Mercato Inter Perisic | Un mercato sempre attivo quello di Serie A, con le big sempre a caccia di nuovi rinforzi, e intente a blindare i propri gioielli. L’Inter però, in questa fase di stallo, sta cercando di gestire al meglio la situazione legata alle possibili partenze, partendo da Lautaro ed Icardi, finendo a Perisic. Ed è proprio dell’esterno croato che si andrà a parlare, con un Bayern Monaco che fin qui si è dimostrato abbastanza soddisfatto del suo impiego, e che a fine stagione potrebbe anche decidere di andare per il riscatto.

Qualche giorno fa vi avevamo parlato di come il club bavarese avesse chiesto uno sconto, ebbene su questo fronte ci sono diverse novità. Stando a quanto riportato da InterNews, sembra che il Bayern Monaco stia provando ad inserire Tolisso nella trattativa per riscattare Perisic. Attualmente i nerazzurri hanno altre priorità a centrocampo, ma non è escluso che il francese possa sbarcare a Milano.

News Inter: Perisic bocciato da Conte, Bayern convinto

Il Bayern Monaco sta pensando sempre di più al riscatto di Perisic, e forse sia per l’Inter che per lo stesso giocatore si tratterebbe della scelta più azzeccata. Il croato sa bene di non trovare spazio tra le gerarchie di Conte, e i nerazzurri allo stesso tempo avrebbero soldi da investire per rinforzare altri reparti.