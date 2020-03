UFFICIALE – Olimpiadi di Tokyo rinviate al 2021: “Decisione presa con il CIO”

UFFICIALE – Olimpiadi di Tokyo 2020 rinviate | Dopo giorni di intense ricerche di date e ricchi di polemiche, anche il Comitato Olimpico Internazionale deve arrendersi e rinviare le Olimpiadi di Tokyo 2020. La decisione è stata presa qualche ora fa in videoconferenza dal Primo Ministro giapponese e dal Presidente CIO.

Olimpiadi di Tokyo 2020 rinviate: ufficiale

Alla fine anche il Presidente del CIO, Thomas Bach, ha dovuto accettare le conseguenze della pandemia Coronavirus e cedere al rinvio delle Olimpiadi. Poco fa in una videoconferenza con il Premier giapponese Shinzo Abe e il governatore di Tokyo, si è deciso per lo spostamento di un anno delle Olimpiadi fissate inizialmente per quest’estate. Bach aveva sempre rifiutato tale proposta per problemi di carattere organizzativo ma dopo i forfait ufficiali dell’Australia e del Canada e dopo la richiesta della Federazione americana di rinviare i giochi, è stato inevitabile cedere a questa opportunità. La fiamma olimpica era arrivata in Giappone qualche giorno fa e ci resterà fino all’inizio della competizione.

Olimpiadi rinviate: il comunicato

Il Comitato Olimpico Internazionale, dopo la decisione di rinviare Tokyo 2020, ha diramato anche un comunicato ufficiale con cui annuncia il rinvio. Inoltre resterà inalterato il nome della competizione.

“Giochi sono rinviati al 2021, non oltre l’estate, per salvaguardare la salute degli atleti e di tutti i partecipanti. Manterranno il nome di Giochi olimpici e paralimpici Tokyo 2020″.