Notizie Juventus, l’agente di Rugani: “Tampone? Parla solo la Juve”

Ultime Juve | Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Marte del caso del difensore della Juventus dopo il tampone per l coronavirus.

Ultime Juve, parla l’agente di Rugani

Tornare in campo? “Oltre alle posizioni che sento, credo sia molto difficile ragionare sulle date senza sapere a cosa stiamo andando incontro, nessuno sa quando saranno limitate queste restrizioni. Non vorrei essere nei panni di chi deve decidere. Questo è un momento complicato”.

Restrizioni? “Se avessimo adottato restrizioni più dure subito il tempo sarebbe stato diverso, sono sicuro che oggi la situazione sarebbe stata migliore. Certo, capisco anche il governo che ha preferito procedere gradualmente. Ora mi preoccupano anche gli aspetti economico”.

Tamponi ai vip? “Il tampone di Rugani? Non voglio entrare in queste questioni. Dico solo che le comunicazioni ufficiali alle quali bisogna attenersi sono quelle della Juventus. Mi importa solo che il ragazzo sita bene. Né io né nessun altro può fare comunicazioni da ritenere ufficiali. Ci siamo sentiti ogni giorno, ha avuto solo qualche linea di febbre, da allora nessun altro sintomo. Ora si allena a casa. Quando è successo il tutto, è stato molto responsabile. Stava per allenarsi ma lo ha comunicato alla società e gli è stato fatto il tampone. Grazie al suo essere coscienzioso si è evitata l’epidemia”.