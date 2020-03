Coronavirus: restrizioni fino al 31 luglio, multe dai 500 ai 4000 euro

Coronavirus: altra decisione drastica, nuove multe

Coronavirus | In Italia si sta vivendo una situazione piuttosto drammatica, e adesso i casi di contagio stanno diventando sempre più numerosi. Il panico si sta diffondendo nella nostra penisola, e la quarantena rischia di non finire da qui a breve. Combattere il virus è diventata una priorità, e per farlo è opportuno che nessuno esca di casa, almeno per il prossimo mese e mezzo. Chiaramente una faccenda non facile, con molte persone che ancora oggi fanno fatica a rispettare le regole: motivo per cui pare siano state indette delle multe “anti-furbi”, che vanno dai 500 ai 5000 euro.

In più saranno presi provvedimenti anche per quanto riguarda le attività aperte senza autorizzazione: chiusura dell’esercizio dai 5 ai 30 giorni. Questo nuovo decreto legge verrà discusso oggi in Consiglio dei ministri e riguarderà l’intero territorio nazionale e prevede l’adozione di un provvedimento provvisorio in casi straordinari di necessità ed urgenza.

Coronavirus: restrizioni prorogabili

Il virus non è stato ancora debellato, e in Italia siamo molto lontani dall’immaginare la fine di questa quarantena. In queste ultime settimane ci sono state imposte diverse restrizioni, e stando a quanto riportato da Il Messaggero, sembra che il tutto possa essere prorogato fino al 31 luglio. Una misura drastica ma necessaria, e che al momento spaventa un po tutti. Intanto anche nel calcio la situazione è surreale.