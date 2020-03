Coronavirus, Ghirelli (Pres. Lega Pro): “E’ il momento di cambiare il mondo del calcio, perdite incredibili”

Coronavirus, le parole di Ghirelli | Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato dell’impatto economico che l’emergenza Coronavirus avrà sul mondo del calcio. Si è auspicato grandi cambiamenti del sistema organizzativo e si è mostrato anche preoccupato per le conseguenze che può vivere la Serie C.

Coronavirus, Ghirelli: “Rifondiamo il calcio”

Il Presidente della Lega Pro, dunque, ha fatto il punto della situazione sui danni economici che ha apportato e apporterà l’emergenza Coronavirus sul calcio italiano. Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport.

“Il Coronavirus sarà anche il modo ideale per iniziare a pensare a importanti cambiamenti del calcio italiano. Una volta che sarà terminata la crisi bisognerà pensare al fattore stadio e tifosi che sono il sale di questo sport. Bisogna rifondare dal profondo per far tornare questa disciplina ad essere uno strumento sociale utile alla collettività”.

Notizie Lega Pro, Ghirelli: “Danni per 84 milioni di euro”

Il Consiglio Collettivo della Lega Pro ha consegnato alla FIGC un piano per la conclusione dei campionati che prevede scenari diversi: la conclusione a porte aperte; la conclusione a porte chiuse; la conclusione anticipata e l’inizio anticipato dei prossimi campionati. Ghirelli si è soffermato anche sui danni economici che subirà la “sua” Lega.

“Prima dell’emergenza Coronavirus alcuni club erano già in difficoltà e in deficit. Ora si stima il 30% di contrazione sul fatturato medio annuo delle squadre, un impegno da parte del sistema della serie C non sostenibile”.

Perdite? “Dai 20 agli 84 milioni di euro, in base al prosieguo. La stagione delle riforme per il mondo del calcio- è irrinunciabile. Il Governo e il Ministro Spadafora riconoscono che il calcio è parte integrante del sistema produttivo nazionale e anche da qui bisognerà ripartire”.