Calciomercato Roma, riscatto Mkhitaryan: la mossa dei giallorossi

Calciomercato Roma, Mkhitaryan può restare a Roma: il piano di Petrachi

Calciomercato Roma – Mkhitaryan | Si lavora al doppio colpo proveniente dalla Premier League. Si, perché oltre al solito Chris Smalling, la società giallorossa starebbe valutando anche l’ipotesi armena, che porta ad Hendrik Mkhitaryan. L’emergenza legata al Coronavirus e lo stop della stagione in corso, mette in difficoltà le idee giallorosse e dello stesso calciatore, che a Roma sta fin troppo bene. La valutazione attuale di mercato tocca i 25 milioni, cifra troppo elevata per andarlo a prelevare dall’Arsenal, che non ne vorrà sapere di venderlo per cifre inferiori. L’idea, attraverso l’agente Mino Raiola, sarebbe quella di rinnovare un nuovo anno di prestito proprio al club giallorosso, come rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport.

Ultime Roma, rinnovo del prestito di Mkhitaryan: l’Arsenal alza il muro

La società giallorossa vuole trovarsi in rosa anche l’anno prossimo il talento di proprietà dell’Arsenal, Hendrik Mkhitaryan. Il calciatore armeno gradirebbe la permanenza in Italia, dopo essersi ben ambientato. L’ostacolo è rappresentato da due fattori: l’Arsenal e il contratto in scadenza nel 2021. L’idea dei Gunners è quella di non perdere il calciatore a zero ed è per questo che potrebbe rinnovare con il club di Londra, per poi ripartire ancora verso Roma. Il tecnico Mikel Arteta, però, ha da sempre dichiarato interesse verso il calciatore ex Manchester United e Borussia Dortmund. E’ per questo che, al margine della stagione, toccherà capire quale saranno le intenzioni di tutte le parti chiamate in causa.