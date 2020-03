Calciomercato Roma, pronto il colpo Marcos Antonio dallo Shakhtar

Fonseca stravede per lui, la Roma ha bisogno come il pane di un innesto a centrocampo: ecco il prossimo colpo di Petrachi per la mediana.

Calcio mercato Roma, tutto sull’affare Marcos Antonio

Dopo averlo allenato sulla panchina degli ucraini, il tecnico giallorosso conosce molto bene Marcos Antonio. Una volta lo schierò anche come punta, giusto per pressare i difensori avversari, e anche quella volta rispose presente. Brasiliano, classe 2000, si ispira a Casemiro: l’estate scorsa era già stato messo a bilancio il suo investimento, ma poi si preferì puntare su profili più pronti come Veretout e Diawara. Poco male, perché a distanza di un anno è migliorato ed il suo prezzo non è salito alle stelle. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Petrachi è già al lavoro: la cessione possibile di Cristante porta nuova liquidità ed al tempo stesso implica un buco nella zona mediana del campo.

Notizie Roma, chi è Marcos Antonio

Giovane, abile tecnicamente, ambizioso, non carissimo: pagato 3.5 milioni di euro, più qualche bonus, ha segnato lo scorso 12 marzo uno dei due gol con cui, nell’andata degli ottavi di Europa League, il club ucraino ha battuto il Wolfsburg. Attualmente ne vale 6: un affare.

Alto 1 metro e 70, è comunque strutturato fisicamente ed è seguito dal ct Tite. In questi giorni, come mostrato su Instagram, si allena a casa, a Kiev, e si divide tra social e playstation. Fidanzato con Kathy, molto religioso e legato alla famiglia, in Brasile è attivo anche nel sociale, nonostante la giovane età.