Calciomercato Juventus, Alaba si allontana: ecco la sua corsia preferenziale

Calciomercato Juventus: Alaba, c’è la Liga nel suo futuro

Calcio Mercato Juventus Alaba | La Juventus continua il suo mercato, e lo fa come sempre in grande stile. In vista della prossima stagione si pensa già ai rinforzi, e in particolare a qualche occasione in giro per l’Europa. Molti giocatori sono in scadenza, e Paratici si è detto pronto ad approfittare della situazione di Alaba, il quale con ogni probabilità lascerà il Bayern Monaco a fine campionato. Il terzino austriaco è un profilo che piace parecchio al club bianconero, ma anche in questo caso ci sarà da tenere in considerazione il fattore concorrenza.

Ebbene si, perchè sul giocatore dei bavaresi sono piombati tanti altri top club, come ad esempio Manchester City, Barcellona e Real Madrid. Proprio da Sport Mediaset inoltre, è arrivata oggi una notizia piuttosto importante: sembra che Alaba abbia rifiutato la squadra di Guardiola, e pare inoltre che la sua corsia preferenziale sarebbe la Liga. Beffata la Juventus?

Notizie Juventus: Alaba resta un obiettivo

La Liga chiama Alaba, e l’austriaco sarebbe ben contento di trasferirsi ai blaugrana, oppure ai Blancos. La Juventus però non vuole saperne, e anzi continuerà a proseguire questa strada, magari con nuovi contatti e sondaggi. Paratici non molla, i bianconeri non sono ancora fuori dalla corsa.