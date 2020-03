Calciomercato Inter: su Lautaro Martinez tre big di Premier

Ultime Inter, Lautaro Martinez piace a due big di Premier. L’argentino sembra ad un passo dal trasferirsi al Barcellona ma l’attaccante piace anche in Inghilterra. La compagna di Lautaro Martinez, Augustina Gandolfo, sta facendo notizia in Inghilterra. Come riportato dal Daily Star parla di lei per svelare l’interesse di tre club per l’argentino.

Sul calciatore oltre al club catalano ci sarebbero anche il Chelsea per Lautaro ma non solo. Anche Manchester United e Manchester City, secondo il quotidiano, avrebbero messo l’attaccante nel mirino. Per pagare la clausola di 111 milioni di Lautaro, entrambi i club, dovrebbero battere i record di investimento per un giocatore.

Ultime Inter: Lautaro andrà al Barca?

L’Inter di Steven Zhang, presidente del club nerazzurro, ha ammesso di non voler cedere nessun top player in futuro a meno che non siano gli stessi giocatori a fare pressione per andare via. Il calciatore argentino al Barca ha uno sponsor importante, quello del suo connazionale Leo Messi che spinge per il suo arrivo in Spagna. Ricordiamo ha una clausola rescissoria di 111 milioni di euro con l’Inter per liberarsi ma il Barcellona vorrebbe inserire qualche contropartita per abbassare il prezzo dell’attaccante e magari spalmare l’investimento.