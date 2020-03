Serie A 2020/21 con handicap se non riprende la stagione: l’ultima idea di Tommasi

Serie A ferma, Tommasi lancia una nuova idea | La Serie A non riprenderà a stretto giro e forse non lo farà per la stagione “in corso”. Potrebbe non terminare, dunque, l’attuale campionato e i club inziano a proiettarsi già verso il futuro. L’emergenza Coronavirus ha bloccato tutte le attività e se non si risolverà nel breve potrebbero non riprendere più.

Serie A 2020/21 con handicap: l’idea di Tommasi

L’edizione odierna di Repubblica si sofferma sulla nuova idea di Damiano Tommasi per i prossimi campionati se non dovessero essere decise le classifiche finali di quelli attuali. I club al vertice dei campionati vorrebbero la chiusura con la classifica attuale e l’assegnazione del titolo mentre le inseguitrici chiedono l’attuazione dei playoff. Anche in zona retrocessione e in Serie B si pensa a misure simili, con playoff, playout o promozione per le prime due squadre. L’idea di Damiano Tommasi è quella di ripartire direttamente dalla prossima stagione ma con un “handicap“. I club in testa e in coda partiranno con un vantaggio e uno svantaggio dello stesso valore dei punti in cui si trovano attualmente.

Tommasi e l’AIC valutano il calcio del futuro

E’ tutto ancora da vagliare ma le prime idee vedono l’assegnazione di un handicap ai club impegnati nei vari campionati. Per non vanificare le vittorie e gli sforzi dei club nella stagione attuale, che potrebbe non concludersi, Damiano Tommasi ha valutato questa nuova possibilità. In Serie B, per esempio, il Benevento partirebbe con un vantaggio considerevole rispetto agli altri club se non sarà permessa la promozione diretta in Serie A per un torneo a 22 squadre.