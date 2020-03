AIC, Tommasi: “Non sappiamo quando si gioca, è un problema globale. Stipendi? Ultimo dei problemi”

Coronavirus, Tommasi tra campo e stipendi | Il numero uno dell’Associazione Italiana Calciatori è al lavoro per garantire il massimo sostegno ai tesserati e ai club che nel periodo più critico della storia recente dell’Italia deve fare i conti con enormi perdite economiche. La Serie A sta pensando al taglio degli stipendi dei calciatori per garantire solidità alle società ma al contempo cerca di capire quando si tornerà in campo.

AIC, Tommasi: “Taglio stipendi non è la priorità”

Damiano Tommasi, Presidente dell’AIC, ha rilasciato un’intervista a Radio Anch’io Sport in cui ha affrontato i temi caldi del momento. Dagli stipendi all’eventuale ritorno in campo.

“Ci incontreremo con i veritici della Lega per parlare anche degll’argomento stipendi ma al momento non è la priorità. Ci sono prima tanti altri fattori da considerare. Si parla delle mensilità di marzo che scadono il 20 aprile, di una ripresa che non si sa quando sarà, di danni che non sono ancora calcolati, ma sarà l’ultimo dei problemi se poi sarà un problema”.

Notizie Serie A, Tommasi: “Tornare in campo in estate sarebbe un sogno”

Organizzazione, unità e ripresa degli allenamenti sono gli altri argomenti toccati da Damiano Tommasi.

“Vorremmo tornare a giocare tutti. Sarebbe un sogno poterlo fare in estate, significherebbe che abbiamo risolto il problema legato al Coronavirus. C’è anche il tema organizzativo: giocare in estate comporterebbe degli interventi sui contratti dei giocatori, lo spostamento delle competizioni che potrebbe andare a incidere sulla stagione 2020-21. Inoltre non sarà facile valutare come far spostare i club sul territorio italiano”.

Serve più unità? “C’è chi continua a pensare al caso particolare ma non ci rendiamo ancora conto che siamo all’interno di un fenomeno globale. Siamo in un contesto molto particolare in cui si dovrebbe trovare una soluzione tutti insieme“