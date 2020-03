Notizie Brescia, Dessena: “Mi manca casa, l’infortunio è stata una sfida”

Ultime Brescia | Daniele Dessena, centrocampista del Brescia, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

Le parole di Dessena

«Mi manca mio figlio, ma per senso di responsabilità pur avendo la residenza a Parma non mi muoverò fino quando sarà sicuro farlo. Lo dico a tutti, state a casa. Ora ho tanti pensieri, da chi sta male a chi è all’opera negli ospedali innanzitutto. E poi penso a quanto siano importanti i piccoli gesti, serve disponibilità verso tutti ora. Poi pensi a quanto sarà bello finito tutto tornare a fare fatica in campo, a dare un cinque al compagno, ad avere il mercato sotto casa».

Allenamenti a casa?

«Abbiamo un programma da svolgere quotidianamente, impostato su 2-3 tipologie da alternare. Questa è stata una stagione strana, abbiamo messo in difficoltà tantissime squadre ma siamo ultimi. giocare contro di noi è fastidioso per tutti. E poi non siamo una squadra allo sbando, abbiamo sempre voglia».

Cellino?

«Un padre, mi ha voluto fortemente due volte a Cagliari e una terza qui a Brescia. Infortunio? Non ho rancore, sono incidenti di percorso. Il primo infortunio l’ho preso come una sfida con me stesso per tornare il secondo è stato una mazzata, ho pensato di smettere. Poi la mia fidanzata mi ha aiutato e anche Cellino mi ha allungato il contratto da infortunato. Devo dire grazie».