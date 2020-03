News Milan, Maldini tranquillizza tutti sui social: “Siamo positivi al Coronavirus, ma stiamo bene”

News Milan – Maldini Coronavirus | Nei giorni scorsi è stato annunciato, attraverso una nota ufficiale da parte del Milan, il contagio di papà Paolo Maldini e del figlio Daniel al Coronavirus. La positività al test effettuato con tampone, lasciando agli amanti del calcio una brutta notizia legata proprio alla malattia che ha colpito anche i due milanisti. La leggenda del club rossonero, assieme al figlio, è finito dunque in quarantena, pronto al percorso per debellare la malattia. Nel corso della serata, ha lanciato un messaggio attraverso i propri canali social, per tranquillizzare tutte le persone preoccupate sulla condizione di salute sua e di suo figlio.