Coronavirus, continua il calo di vittime e contagi: il bollettino

Meno vittime e meno cali rispetto a ieri: la differenza è minima, ma un barlume di speranza, essendo il secondo giorno consecutivo, comincia ad affiorare rispetto all’emergenza coronavirus in Italia.

Coronavirus Italia, i dati della Protezione Civile

I dati della Protezione Civile sono stati diramati, come ogni pomeriggio, da Angelo Borrelli. Oggi i morti per covid-19 sono stati 601 (ieri 651) mentre i contagi 3.780 (ieri 3957): il dato è comunque pesante, ma il miglioramento rispetto a ieri, seppur leggero, c’è stato. Cala purtroppo però anche il numero di guariti: sono 408 in 24 ore (totale 7432), molti meno a ieri quando erano stati 952 in più. In totale quindi, gli attuali positivi sono 50.418, che portano il totale dei decessi a 6.077 persone.

Le parole di Borrelli

“Voglio ringraziare innanzitutto gli italiani: fino a questo momento abbiamo raccolto oltre 25 milioni sul conto della Protezione Civile, saranno usati per l’acquisto di materiale sanitario“, ha concluso Borrelli. Poi arriva il commento del presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro: “Questa settimana è molto importante per valutare le curve epidemiologiche, al momento l’impegno è verificare che avvenga al sud la stessa situazione che ha colpito il nord. Serve continuare con il distanziamento sociale, fare in modo che positivo e sospetti non trasmettano. Il Ministero della Salute è in contatto con quello per l’Innovazione per l’individuazione di nuove tecnologie che possano aiutare noi tutti”.