Coronavirus news, anche Terim positivo al covid-19

Fatih Terim, leggendario allenatore turco con un passato con Milan e Fiorentina, ha annunciato attraverso il proprio profilo Twitter di essere positivo al coronavirus: era stato tra i primi in Turchia a chiedere di fermare il campionato.

Ultime coronavirus, anche Terim è stato contagiato

Con una messaggio dalla cifra semplice, quasi distaccata, il tecnico del Galatasaray ha annunciato di essere stato colpito dall’epidemia: “Secondo i risultati dei test effettuati oggi, sono positivo al coronavirus. Sono in buone mani all’ospedale. Non vi preoccupate. Ci sentiamo al più presto…”.

Il campionato turco è stato tra gli ultimi ad essere sospeso. Per giorni, il mister era stato un predicatore nel deserto, assieme ad Obi Mikel. Dopo 2 settimane quest’ultimo è tornato in patria, litigando con la società, mentre l’allenatore è stato colpito dal morbo. Vista la caratura del personaggio, tutto il paese adesso è scosso. Non solo il Gala (club che sta allenando per la quarta volta) ma anche tutte le altre società hanno fatto pervenire il proprio sostegno a Fatih Terim.