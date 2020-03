Coronavirus, l’Italia entra nella settimana decisiva: misure giuste o serve più decisione?

Coronavirus, settimana decisiva per l’Italia | Strade sempre più deserte, controlli serrati, parchi che inizieranno a svuotarsi e viaggi semi-bloccati. Le misure prese dal Governo Italiano contro la diffusione del Coronavirus stanno portando i primi importanti risultati. Ieri sera, infatti, si è registrato il primo miglioramento rispetto ai casi positivi, ai deceduti e alle guarigioni rispetto ai dati dell’ultima, tragica, settimana. L’Italia, tutta, è scesa in campo per combattere il virus e pian piano sta cercando di uscirne.

Coronavirus, l’Italia lotta: misure giuste?

L’Italia ha varato nuovi provvedimenti per ridurre l’impatto del Coronavirus e pian piano i risultati si vedono. Dopo giorni di polemiche sulle misure adottate, si è fatto ancora più capillare il controllo dei territori con la chiusura delle tratte da Nord a Sud e viceversa. Il contagio va contenuto per poter far ripartire il Paese e il Premier Conte ha deciso per misure importanti anche per i piccoli commerci e negozi che non forniscono beni di prima necessità. La domanda che tutto il popolo italiano, e non solo, si pone è se le misure adottate siano giuste o se serve più decisione. I primi numeri danno ragione alle scelte del Governo Italiano ma la settimana decisiva sarà quella iniziata oggi. L’11 marzo sono state applicate le forme di contrasto della diffusione del virus più rigorose. Il tempo massimo di incubazione è di due settimane, presto dovrebbe esaurirsi il numero di coloro che sono stati contagiati prima della chiusura dell’Italia.

CLICCA QUI PER I NUMERI AGGIORNATI DEL CORONAVIRUS IN ITALIA

Ultime Coronavirus: picco in settimana o si vedrà un primo raggio di luce

I contagiati di ieri sono stati 3.957, circa 800 in meno di due giorni fa (per un totale di 46.638) mentre le persone decedute sono state 651 per un totale di 5.476 decessi (circa 120 in meno di due giorni fa). Numeri drastici ma confortanti. Quando finirà l’emergenza? Difficile prevederlo e difficile scommettere sul 3 aprile. Tenendo conto che i numeri che vediamo oggi in buona parte sono frutto dei contagi precedenti, l’inversione di tendenza dovrebbe essere vicina. Ecco perché sarà decisiva questa settimana. Il lockdown sta iniziando a funzionare, ci sarà da capire se la “fuga di massa” da Nord a Sud di qualche settimana fa porterà a problemi anche nel Mezzogiorno o se i casi diminuiranno.