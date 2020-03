Calciomercato Napoli, si riparte dalla difesa: tre nomi per un nuovo ciclo

Calciomercato Napoli, si riparte dalla difesa | Il calcio è fermo in campo, attivo fuori. Non si ferma mai, infatti, il calciomercato e i club stanno già iniziando a valutare i profili futuri per migliorare le rose. Il Napoli ha iniziato già la sua rifondazione a gennaio. Lobotka e Demme hanno perfezionato il centrocampo ma in estate sarà tempo di cambiamenti per la difesa e l’attacco.

Calciomercato Napoli, Giuntoli al lavoro

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sul calciomercato del club di De Laurentiis e fa il punto della situazione sui nuovi nomi in orbita azzurra. Servirà ripartire dalla difesa per tornare a lottare per i primi posti della classifica. Cristiano Giuntoli ha già concluso l’affare Amir Rrahmani con il Verona che, però, arriverà solo in estate. Potrebbe non essere l’unico nome nuovo per il reparto arretrato. Il Napoli si concentrerà anche su un altro difensore centrale e sui terzini.

Piace Davide Faraoni per la fascia destra. La stagione con il Verona si sta rivelando di grande interesse e gli azzurri proveranno ad anticipare la concorrenza per chiudere. I rapporti con il club scaligero sono ottimi e ciò potrebbe favorire l’operazione. Per la fascia sinistra, invece, piace Kostas Tsimikas dell’Olympiacos. Manolas garantisce per lui ma serviranno 15 milioni per chiudere. Un’altra operazione potrebbe chiudersi al centro. Robin Koch, 23 anni, difensore del Friburgo, è il nome per la difesa azzurra. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e il Napoli proverà a portarlo in Serie A per poco meno dei 15 milioni richiesti dal club tedesco.

Ultime Napoli: Hysaj, Ghoulam e Koulibaly via

Gli ultimi giorni pare abbiano consolidato nuovamente il rapporto di Kalidou Koulibaly con il Napoli. In caso di offerta importante, però, il difensore senegalese del Napoli andrà via. Stesso discorso anche per Faouzi Ghoulam: non gioca da tanto tempo e il suo valore è calato di parecchio. In caso di offerta importante il Napoli se ne priverà e punterà su Tsimikas. L’unica certezza sembra essere l’addio di Elseid Hysaj che con Gennaro Gattuso ha ritrovato continuità ma il suo entourage vorrebbe portarlo altrove per non continuare il dualisimo con Giovanni Di Lorenzo.