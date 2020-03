Notizie Napoli calcio – Milik via e dentro Immobile?

Calcio mercato Napoli Immobile Lazio Milik | Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è in corsa per il primo della Scarpa d’Oro, attualmente primo in classifica. 27 gol segnati in Serie A fino a questo momento, con l’obiettivo di battere il record di gol di Higuain dei 36 gol con la maglia del Napoli. Sull’attaccante napoletano c’è proprio il forte interesse del club azzurro. Il motivo? E’ la cessione di Arek Milik che sembra ormai inevitabile in vista della prossima sessione di mercato. L’attaccante polacco è in scadenza nel 2021 e andrà via visto che non rinnoverà, il Napoli segue diversi profili.

Calciomercato Napoli, l’agente di Immobile: “Giuntoli e i napoletani lo vogliono, ci sta bene con Politano e Insigne”

Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di un suo possibile approdo in azzurro: “L’interesse di Giuntoli dura da tanto. E’ un assoluto estimatore di Immobile non c’è dubbio. Voleva portarlo già al Napoli quando Ciro è poi approdato alla Lazio. In passato ci sono state offerte importanti anche di Milan, dell’Inter e della Cina. Prima bisognerà portare l’offerta alla Lazio e poi si vedrà, è molto legato alla città e al club. Un attacco Politano-Immobile-Insigne? Non è affatto male, ma mi fermo qui. E’ inutile nascondersi, a tutti i tifosi del Napoli piacerebbe averlo in rosa, è comprensibile”.