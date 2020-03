Calciomercato Inter: N’Dicka può arrivare in estate

Ultime Inter: N’Dicka colpo in difesa a sorpresa. Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri seguono da vicino il centrale mancino dell’Eintracht Francoforte entrato, nonostante i suoi 20 anni, già nel giro dell’Under 21 francese.

Il calciatore aveva già impressionato il club milanese un anno fa quando aveva giocato entrambe le gare contro i nerazzurri in Europa League sul centro-sinistra nel 3-4-1-2 disegnato da Adolf Hütter.

Il centrale ha buona tecnica a un fisico da granatiere (è alto un metro e novanta due).

Su di lui c’è però oggi mezza Europa: piace a Liverpool, Arsenal, Siviglia e Valencia. Ma non solo, anche il Milan, considerato che Ralf Rangnick guarda molto in Bundesliga.

In quel ruolo Antonio Conte cerca rinforzi considerato che Skriniar rende meglio a destra e che va trovata un’alternativa a Bastoni, ormai titolare per il tecnico.

Ultime Inter: l’altro nome

Sempre a Francoforte, piace anche Filip Kostic come esterno mancino a tutta fascia. Per età, valutazione (25 milioni) e talento in prospettiva, N’Dicka ha tutto per essere il nuovo Skriniar.

Potrebbe essere un centrale che arriverebbe a cifre relativamente contenute che, in futuro, può portare una ricchissima plusvalenza.

Inoltre gioca in un ruolo dove c’è estrema necessità di trovare un titolare in grado di far rifiatare Basotoni, un difensore rapido, bravo con i piedi e soprattutto mancino. Non una ricerca facile.