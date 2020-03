Mercato Milan: Ibrahimovic non resterà a Milano

Mercato Milan: Ibrahimovic via a fine stagione

Ultime Milan, Ibra va via. Come riportato da Sky Sport, sembra molto difficile la permanenza di Zlata Ibrahimovic a Milano per la prossima stagione. Naturalmente per la politica del club che in futuro vorrà puntare su giocatori giovani ed Ibra non rientra per età ed ingaggio nelle politiche del club rossonero.

Ultime Milan: dove andrà Ibra?

Il club rossonero dovrà ripartire dai giovani. Ibra è servito in questa stagione su indicazione di Boban e Maldini per dare peso alla caratura caratteriale del Milan, per il prossimo anno i segnali sembrerebbero del tutto negativi. Non sono bastati al 38enne attaccante 810 minuti in campo e 4 gol, ovvero uno ogni 202 minuti. Ibra sta dando il suo apporto anche in questa seconda avventura al Milan ma la dirigenza vuole puntare su calciatori da far crescere in grado di far ripartire il Milan e far mettere a bilancio buone plusvalenze. Inoltre lo stipendio dell’attaccante, così come quello del portiere Donnarumma, non è in linea con le scelte della società che vuole porre un tetto salariale di 2.5 milioni di euro. Questo almeno fino a quando i rossoneri non riusciranno ed entrare in Champions League. Un’eccezione potrebbe essere fatta per un attaccante giovane e top.