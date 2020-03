Coronavirus Italia, ultime Sampdoria: Tonelli parla dell’emergenza

Coronavirus Italia Serie A ultime Sampdoria Tonelli | Lorenzo Tonelli, difensore della Sampdoria arrivato dal Napoli nel mercato di gennaio, guarda il futuro con tanta incertezza. Il calciatore ha raccontato di come stia vivendo questo tragico momento all’edizione odierna de Il Secolo XIX. Il calciatore ha parlato e detto la sua anche del possibile ritorno in campo e della conclusione del campionato italiano di Serie A. Intanto, si gode la famiglia più che mai e si allena in casa, come tutte le squadre, attraverso video chiamata e messaggi per restare in forma.

Coronavirus Serie A – Sampdoria, Tonelli: “C’è preoccupazione, non sappiamo se si tornerà a giocare”

Momento di incertezza mondiale a causa della diffusione del Coronavirus. La Serie A vive un momento inedito e tragico come tutto il mondo del calcio. Tante le perdite dei club e non solo, tanto caos per una programmazione che ancora non ha senso di esserci e molta anche la paura. Aumenta a dismisura il numero delle vittime giorno per giorno. L’Italia è il paese con più deceduti a causa del Covid-19 in tutto il mondo. Intanto, Lorenzo Tonelli, parla di questo momento:

“Io non sono mai stato il tipo che si lascia prendere dal panico, ma è ovvio che ora ci sia preoccupazione. Penso alla mia famiglia e ai miei figli, Matia e Sofia. Io credo però che bisogna reagire alle difficoltà e non assecondarle”.

Il calciatore continua parlando dell’effetto mentale di tutto questo sui calciatori:

“Non ci sono somiglianze fra quarantena e infortunio. Oggi viviamo in un clima di continua incertezza e siamo in pieno blocco mentale. Quando sei infortunato lavori senza sosta e non vedi l’ora di tornare in campo. Ora proviamo a non perdere la forma, ma senza sapere se e quando si giocherà“.