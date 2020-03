Coronavirus, Lombardia dà l’ok per tornare in campo

Coronavirus Lombardia, Serie A ripresa degli allenamenti Atalanta, Brescia, Inter, Milan | E’ guerra tra il mondo e l’emergenza Coronavirus, ma la guerra si è spostata anche tra le società di Serie A e non solo. Scontro tra presidenti e le istituzioni per ritornare in campo ad allenarsi. Alcuni, in particolare Lotito e De Laurentiis, hanno fatto pressione per far tornare i calciatori agli allenamenti nei prossimi giorni. Medici della Federazione e l’AIC contro per tutelare i calciatori e le loro famiglie. Intanto, arriva il 4 aprile come data di ripresa per molti club, ma non per tutti. Infatti, Lazio e Napoli cominceranno anche prima. Polemiche senza fine riguardo la questione molto delicata. Intanto, mentre il Presidente Conte chiude anche le fabbriche e quasi tutto il paese, arriva l’ok della Regione Lombardia (la più colpita dal virus) per la ripresa degli allenamenti delle società lombarde.

Coronavirus Lombardia, la Regione dà l’ok per gli allenamenti: Atalanta, Brescia, Inter e Milan tornano in campo

Atalanta, Brescia, Inter e Milan. Sono queste le società lombarde che potranno tornare in campo già da oggi a quanto pare. Il tutto è stato comunicato attraverso l’ordinanza n.514 di ieri. Questa parte della nota che riguarda i quattro club di Serie A:

“Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti professionisti in vista della loro partecipazione a manifestazioni nazionali o internazionali”.