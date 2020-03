Calciomercato Milan: Romagnoli non è sicuro di restare

Ultime Milan, via anche Romagnoli? Come riportato da Tuttosport, non solo Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma, anche il centrale rischia l’addio.

Gazidis è alle prese con le difficili trattative per i rinnovi dei calciatori. I tre sono assistiti da Mino Raiola, con il quale i rapporti non sono ottimi.

Il problema, oltre che tecnico, è anche il tetto ingaggi imposto dall’ad Gazidis per i nuovi contratti di 2,5 milioni. Donnarumma guadagna 6 milioni e Raiola non intende fare sconti; Ibrahimovic una cifra simile.

Ma i tifosi sembrano ormai rassegnati a perderli. Un altro problema sta per diventare anche la situazione di Alessio Romagnoli. Il capitano da qualche mese è finito nella scuderia di Raiola e questa non è una buona notizia. L’agente pretende che il suo assistito lotti per il vertice ma il Milan non gioca la Champions ormai dal 2014.

In questi anni a Milano, Romagnoli non ha mai perso il posto, mettendo insieme ben 226 presenze totali dimostrando senso di appartenenza e per questo ha raccolto “regalo” dalla nuova società targata Elliott la fascia di capitano dopo il ritorno di Bonucci alla Juventus.

In quella estate Romagnoli firmò anche un nuovo contratto da 3,5 milioni di euro a stagione, cifra che, sfora il tetto ingaggi di Gazidis. Non sarà semplice, dunque, trovare un accordo tra Raiola ed il Milan per prolungare. L’agente vuole una squadra competitiva per Romagnoli, anche perché il ragazzo la prossima stagione si giocherà la convocazione della Nazionale per Euro 202(1) ma l’Italia ha già in rosa due centrali mancini come Chiellini ed Acerbi.