Calciomercato Juventus: Emerson ritorna in Italia, Mancino lo “chiama”

Calcio Mercato Juventus Emerson | Il mercato di Serie A non si ferma mai, specie quello della Juventus, che ancora una volta si sta dimostrando il club più attivo. Qualcosa in vista della prossima stagione cambierà in rosa, soprattutto sulle fasce, dove il club bianconero ha avuto parecchia emergenza in questa annata per via di vari infortuni. Un terzino arriverà, e nel mirino c’è Emerson Palmieri, ex Roma e attualmente in forza al Chelsea. Il Nazionale italiano sta dando buone dimostrazioni in Inghilterra, e resta un profilo sicuramente molto interessante.

Intanto sulla questione è arrivato una sorta di assist da parte di Roberto Mancini, ct dell’Italia: “Bello se Emerson venisse in Italia” – ha dichiarato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Quasi una chiamata per l’italo-brasiliano, seguito costantemente dalla Vecchia Signora. Paratici si sta dando parecchio da fare, la sensazione è che la trattativa possa partire.

News Juventus: primi passi per Emerson

Emerson resta un obiettivo principale per la Juventus, e i bianconeri negli ultimi giorni hanno già mosso i primi passi per cercare di portare il giocatore in Italia. Trattare con il Chelsea non sarà facilissimo, ma la cifra è stata già messa sul piatto. Questo quello riportato dalla nostra redazione.