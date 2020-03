Coronavirus, Sala: “Se crolla Milano è un disastro per il sistema sanitario”

Coronavirus: le parole di Sala

Coronavirus Sala | Giorni di grande paura in Italia, dove i casi di contagio da Covid-19 continuano ad aumentare notevolmente. Il picco potrebbe non essere ancora arrivato, e intanto da ogni regione arrivano brutte notizie. La Lombardia è la più colpita, con Milano che fino ad oggi è stata colpita molto meno; il sindaco Sala ha rilasciato delle dichiarazioni molti importanti nella giornata di oggi, proprio sui suoi social. Un messaggio di resistenza e allo stesso tempo di timore:

“Quello che possiamo fare adesso è resistere, Milano non è stata colpita come le altre regioni lombarde. Il crollo di una città da 1,4 milioni di persone sarebbe un disastro, soprattutto per il sistema sanitario. Vorrei ringraziare tutti i milanesi che si stanno comportando nel migliore dei modi, fatta eccezione per alcuni comportamenti che reputo inaccettabili”

Coronavirus Lombardia: arrivano gli aiuti

Il Coronavirus si sta diffondendo a vista d’occhio in Italia, e soprattutto in Lombardia la situazione è piuttosto disarmante. Intanto però continuano ad arrivare gesti molto belli da parte di diversi personaggi famosi al servizio proprio della regione, a partire da Cracco fino ad arrivare alla donazione di Moratti. L’ex Presidente dell’Inter si è infatti reso partecipe di un grande aiuto, ecco la cifra donata.