Calciomercato Roma: idea Garay, rinnovo per Santon

Lavori in corso in casa Roma, soprattutto per quel che riguarda la difesa: sia lavora sia sui centrali, con l’idea Garay, che sulle corsie esterne, dove Davide Santon continua a dare segnali confortanti, al punto di arrivare a parlare di rinnovo.

Calcio mercato Roma, pronto il colpo Garay

Continua il lavoro di Petrachi, in particolar modo nel settore arretrato. Le incognite sono tante: c’è innanzitutto il riscatto (in dubbio) di Smalling, i giovani Ibanez e Cetin che scalpitano desiderosi di fiducia, assieme alle uscite quasi certe di Peres, Jesus e Fazio. Tra le idee del ds giallorosso in entrata c’è quella che porta a Garay: classe 1986, è in uscita dal Valencia, visto che il suo contratto col club spagnolo scadrà quest’anno. Il centrale argentino è uno dei giocatori del club del Mestalla contagiati dal coronavirus: non ha mai brillato per continuità dal punto di vista fisico, ma quando c’è stato ha sempre giocato. Le presenze per lui con il club spagnolo sono 114, mentre quelle in Nazionale sono 32, raggiungendo anche la finale del Mondiale nel 2014.

Ultime Roma, rinnovo per Santon

Pronto un nuovo accordo con l’esterno ex Inter, che prolungherà il suo impegno coi giallorossi fino al 2024. Il terzino al momento guadagna 1,4 milioni annui e così farà fino al 2022, in attesa ovviamente del nuovo contratto. L’idea è che potrebbe spalmarsi lo stipendio se gli venisse allungata la durata di due anni: la firma sembra vicina, ma è possibile che le cose formali vengano rinviate a giugno.