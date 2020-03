Calciomercato Napoli: telefonata Koulibaly-De Laurentiis, cambia tutto

Calciomercato Napoli: Koulibaly ora può restare, De Laurentiis chiede tanto

Ultime notizie calcio Napoli Koulibaly De Laurentiis | L’emergenza Coronavirus stravolge il calcio, ma in particolare anche i piani di mercato delle stesse società. Tante le perdite a causa del lungo stop per ogni squadra del mondo, questo potrebbe influenzare sulla prossima sessione di mercato. Il valore dei grandi calciatori potrebbe essere irraggiungibile la prossima estate anche per le big. L’esempio potrebbe essere quello di Koulibaly, difensore del Napoli, messo nel mirino di PSG, Manchester United e Liverpool. De Laurentiis chiede tanto e i club potrebbero non spingersi tanto oltre viste le perdite di questi mesi a causa del Coronavirus che ha stoppato il mondo. Intanto l’edizione odierna de Il Mattino, parla della telefonata avvenuta tra il presidente De Laurentiis e Kalidou Koulibaly.

Calcio mercato Napoli: telefonata Koulibaly-De Laurentiis

Koulibaly ha mandato un chiaro segnale a De Laurentiis. Il difensore è molto legato alla città di Napoli, lui come sua moglie e il figlio nato proprio a Napoli. L’ingaggio è già alto, si parla di poco più di 6 milioni a stagione e c’è un grande rapporto con i compagni di squadra e l’attuale allenatore Gattuso. Il calciatore non farà alcuna pressione per essere ceduto anzi, aspetterà solo l’eventuale ok di De Laurentiis a una maxi offerta come ad esempio quella del PSG per poi prendere in considerazione una possibile partenza.

Arrivato sette stagioni fa, il centrale senegalese ha un contratto in scadenza nel 2023 e non sembra intenzionato a voler andare via. Intanto, è stato rimandato l’incontro tra De Laurentiis e il suo agente Fali Ramadani per l’attuale situazione Coronavirus in Italia. Con il noto manager ADL parlerà non solo di Koulibaly ma anche di Luka Jovic, attaccante del Real che piace molto al club azzurro.