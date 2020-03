Calciomercato Milan, Ibrahimovic valuta il ritiro a fine stagione

Zlatan Ibrahimovic potrebbe ritirarsi al termine di questa travagliata stagione: è la notizia riportata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

Calcio mercato Milan, addio Zlatan

Campioni come lui sembrano sempiterni, soprattutto dopo il ritorno di quest’anno in grande stile, con 3 gol e 1 assist in 8 partite di Serie A: ma nulla è infinito, neanche Zlatan. E così, complice anche la pandemia globale, l’attaccante sta valutando il suo futuro con attenzione e, secondo la rosea, starebbe pensando al ritiro. Un pensiero che gli era già balenato prima di finire a Milano, poi la corte serrata che ricevuto gli ha fatto cambiare idea. Il suo attuale impegno col club meneghino ha una durata di soli 6 mesi (pur con alcune clausole per il prolungamento). Dietro la sua decisione ci sarebbe tuttavia anche il cambio societario in casa rossonera, con l’addio di Boban e quello prossimo di Maldini.

Ultime Milan, l’attacco è un rebus

Non solo Ibra, anche Rebic e Leao al momento sono un’incognita. Il secondo è stato pagato tanto (28 milioni di eruo) ma presenta ancora un’incognita tattica (è una prima o una seconda punta?); neanche il primo, nonostante il contributo in termini di gol, per il momento è sicuro di restare. Il fatto che sia in prestito biennale permette delle riflessioni, ma al tempo stesso da in modo che, per ora, non senta il progetto rossonero completamente suo.