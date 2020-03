Tweet on Twitter

Calciomercato Inter, Musso nel mirino | L’Inter studia già le mosse per le stagioni future e si muove in fase di calciomercato. Dalla porta all’attacco, ogni reparto è sotto la stretta osservazione di Ausilio e Marotta che vogliono regalare a Conte una squadra sempre più competitiva. Tra i pali ci potrebbe essere il cambio generazionale. Samir Handanovic con molte probabilità rinnoverà il suo contratto con i nerazzurri che intanto guardano al futuro. Piace Juan Musso dell’Udinese e già da mesi la società di Zhang lo ha messo nel mirino.

Calciomercato Inter, l’agente di Musso apre al trasferimento

Vicente Montes, agente del portiere dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a calciomercato.com in cui ha parlato dell’interesse dei nerazzurri per il suo assistito.

“L’Udinese ha chiuso diverse partite con la porta imbattuta, è sicuramente un dato eccezionale dovuto anche alla bravura di Juan. Tante squadre, di tanti campionati lo stanno seguendo. Grazie alla sua età, al suo passaporto italiano e al suo curriculum dimiostra grande professionalità. E’ destinato a diventare il portiere di una big d’Europa”.

Inter? “E’ una squadra incredibile, ha sempre avuto grandi portieri. Juan si rivede in Handanovic, sono molto simili. Quando firmammo con l’Udinese sapevamo che era la squadra giusta per la sua crescita. Ci sono grandi preparatori dei portieri ed è una cosa fondamentale. Non abbiamo mai pensato di cambiare squadra ma ammetto che tanti di Serie A ci hanno chiamato“.

Notizie Inter, il valore di Musso aumenta

L’agente di Musso ha parlato anche del valore del cartellino che l’Udinese richiede dopo l’ottima stagione che sta disputando.

“Il ruolo del portiere oggi è fondamentale e man mano è cresciuto anche il loro valore economico. Se notiamo la classifica dei migliori 10 portieri al mondo, nessuno arriva a 30 anni. Prima era l’età in cui un portiere era considerato all’apice della sua carriera, oggi è calata vertiginosamente. Se consideriamo che Musso ha solo 25 anni, possiamo affermare che diventerà tra i più forti d’Europa. Non posso dire quanto costa però se Kepa e Courtois sono costai 80 milioni e Donnarumma ne vale 100, posso dire che il valore di Musso è altissimo”.