Roma, Fonseca sul Coronavirus | L’emergenza Coronavirus ha bloccato il calcio in Italia e non è certa la ripresa degli allenamenti e della Serie A nei prossimi mesi. L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato di come sta vivendo l’emergenza e di cosa potrà succedere nelle prossime settimane.

Roma, Fonseca: “Coronavirus problema molto grave”

In un’intervista rilasciata a ligaportugal.pt, Paulo Fonseca ha parlato del diffondersi del COVID-19 in Italia e di come lo sport sta vivendo questa situazione.

“Siamo tutti in casa, solo così si può fermare questo virus e gli italiani hanno capito bene come agire. Negli ultimi giorni ci sono stati tanti infetti e tantissimi morti. Il Coronavirus è un problema molto serio, possiamo uscire solo per fare la spesa e c’è la Polizia in strada per controllare. Il governo sta valutando di prorogare il tempo previsto per questa quarantena, che era inizialmente fino al 3 aprile”.

Forma fisica? “Sono a casa, sto mangiando di più, è vero ma mi sto anche allenando. Noi allenatori abbiamo poco tempo per stare a casa con la famiglia e ora ne stiamo approfittando. Non sappiamo quando torneremo in campo, lo stop sarà molto lungo. bbiamo cercato di controllare le attività fisiche dei giocatori, gli abbiamo dato alcune attrezzature, abbiamo cercato di controllare il loro cibo e il loro peso e tutti hanno un programma da fare a casa. Per fortuna la Roma è un club molto ben organizzato”.

Notizie Roma, Fonseca lancia un messaggio al Portogallo

L’allenatore portoghese della Roma ci ha tenuto anche a lanciare un messaggio al suo Paese, il Portogallo che in questi giorni sta iniziando a fare i conti con il Coronavirus.

“In Portogallo c’è la mia famiglia e sono molto preoccupato. So com’è la situazione lì e i numeri non sono ancora allarmanti. Non so se i portoghesi siano già a conoscenza del sacrificio che devono fare, ma credo e mi fido della loro intelligenza e sono sicuro che non trascureranno questo momento. Voglio dire ai portoghesi che tutto questo si può evitare se agiscono con prudenza“.