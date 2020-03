Calciomercato Milan: spunta Musso per il dopo Donnarumma

Tweet on Twitter

Calciomercato Milan: spunta Musso tra i pali

Ultime Milan, Musso potrebbe arrivare a Milano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il club rossonero si prepara al dopo Gigio Donnruamma.

Il futuro del portiere ora è un problema per il pesante ingaggio ed il contratto in scadenza nel 2021. Oggi anche i tifosi ormai si sono rassegnati al suo addio.

I nomi per sostituirlo sarebbero tanti, ma al momento si riducono a due: Meret e Musso. Giovani, quasi vecchi se paragonati a Gigio diventato star quando era un teenager. Giovani e meno costosi di Donnarumma.

Maldini e Boban hanno sempre dichiarato di voler provare a trattenere Gigio, a intavolare trattative con Raiola per salvare uno dei pochi simboli della squadra rossonera.

Tuttavia Boban è stato licenziato e Maldini potrebbe seguirlo a ruota. In società sono tutti in attesa di capire quello che sarà. Pare difficile che ci siano risorse e progetti per soddisfare il portiere e il suo ambizioso super manager.

Ultime Milan: due soluzioni tra i pali

Come detto le alternative sono due e provengono dall’Udinese. Meret ha 23 anni ed è in piena età Elliott. E’ abituato a situazioni complicate, ha già girato l’Italia, come Gigio è un giovane vecchio.

Poi c’è Juan Musso, il portiere argentino dell’Udinese, a 25 anni un vecchietto rispetto a Gigio. Il portiere piace a molti, soprattutto all’Inter. E intanto bisognerà anche trovare a chi cedere Donnarumma per monetizzare al massimo.