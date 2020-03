Serie A, polemica sulla ripresa degli allenamenti delle squadre

Ultime Serie A ripresa allenamenti campionato italiano | L’emergenza Coronavirus resta sempre alta in Serie A, anzi, altissima. Intanto, alcuni club, sono pronti a convocare i propri calciatori per la ripresa degli allenamenti, nonostante le polemiche degli ultimi giorni. Lazio, Napoli, Cagliari, Lecce e Milan vorrebbe cominciare ad allenarsi già lunedì 23 marzo, ma potrebbe arrivare la decisione unanime di ripartire dal 4 aprile (salvo per i club con calciatori positivi al test Covid-19). La decisione finale arriverà nella giornata di domani, venerdì 20 marzo. Intanto, è scontro tra i grandi club. Restano le due fazioni, quelle con Lotito e De Laurentiis in prima linea che vorrebbero cominciare lunedì, dall’altra parte Marotta che spinge con altri esponenti per posticipare ancora fino al 3 aprile per poi capire l’evolversi della situazione. Riunioni e liti tra le parti, ma anche gli stessi medici della Federazione spingono per posticipare il tutto, con l’AIC che attacca alcune società e vuole tutelare i calciatori in questa terribile faccenda.

Ripresa allenamenti Serie A delle squadre. Queste alcune delle possibili date delle squadre di Serie A che torneranno ad allenarsi:

Atalanta : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Bologna : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Brescia : domenica 29 marzo;

: domenica 29 marzo; Cagliari : lunedì 23 marzo;

: lunedì 23 marzo; Fiorentina : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Genoa : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Inter : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Juventus : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Lazio : lunedì 23 marzo;

: lunedì 23 marzo; Lecce : lunedì 23 marzo;

: lunedì 23 marzo; Milan : lunedì 23 marzo;

: lunedì 23 marzo; Napoli : lunedì 23 marzo;

: lunedì 23 marzo; Parma : giovedì 26 marzo;

: giovedì 26 marzo; Roma : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Sampdoria : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Sassuolo : mercoledì 25 marzo;

: mercoledì 25 marzo; Spal : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Torino : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Udinese : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Verona: giovedì 26 marzo.

Serie A, i medici e l’AIC contro la ripresa degli allenamenti

Arrivano parole dure da parte del professor Castellacci, presidente dei medici italiani del calcio: “L’associazione esprime tutto il proprio dissenso per la ripresa degli allenamenti addirittura prima della data del 2 aprile. Si è già fermato il campionato con colpevole ritardo, come se gli addetti ai lavori nel mondo del calcio fossero immuni“.

Anche l’AIC nei giorni scorsi con Tommasi aveva dichiarato: “Oggi in Italia ci sono ancora società calcistiche che o sono vergognosamente irresponsabili, o vivono su Marte o sono privi di un minimo di dignità“.