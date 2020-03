Notizie Roma, Kluivert: “Terribile, eravamo pronti a partire e ci siamo fermati”

Ultime Roma | Justin Kluivert, attaccante della Roma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a vtbl.nl:

“Vivo di giorno in giorno, come tutti gli altri, ho sentito il discorso del primo ministro olandese Mark Rutte; quello che ha detto, è quello che bisogna fare. Tutti insieme proviamo a combattere questo virus sperando che il tempo passi velocemnte.

Qui arrivano notizie terribili dal nord. Non è poi così male qui a Roma, ma a causa di quel tipo di eventi che stanno accadendo prendo molto sul serio il virus. Non vorrei prenderlo, ma soprattutto non voglio trasmetterlo ad altri. Posso essere in pericolo di vita, a mia insaputa! Non è normale che si propaghi così in fretta.

Siviglia? Eravamo quasi all’aeroporto per partire, poi ci hanno detto che non ci era permesso di atterrare in Spagna. Ora tutti sanno cosa rischiano. Ritornare in Olanda? Anche se potessi, non lo farei. Non voglio rischiare anche per la mia famiglia.

Qui sto bene, il bel tempo a Roma aiuta. A casa ho tutti gli attrezzi di cui ho bisogno per allenarmi. Ogni mattina mi alleno in modo da rimanere in forma per tornare in campo..